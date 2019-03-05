Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на вторник, 5 марта 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 26,8271 грн за доллар против 26,8622 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,4139 грн против 30,5773 грн накануне.