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Коломойский прокомментировал BBC «дело Привата» и взаимоотношения с Зеленским

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Владимир Зеленский отрицает, что он — марионетка Игоря Коломойского, а тот отрицает, что надеется на реванш в случае победы шоумена на выборах президента Украины. Об этом кандидат в президенты и олигарх рассказали корреспонденту BBC, разговор с Коломойским происходил в Израиле.

Бизнесмен назвал фейком информацию о дыре в 5,5 млн долларов в деловодстве «Приватбанка» под его руководством

«В современном мире деньги никуда не могут деться. Они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть», — заявил Коломойский.

На вопрос, являются эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с Приватбанком, он ответил: «Нет, это вообще не связанные вещи. У нас нет вопроса мести».

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений», — заявил олигарх.

«Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — добавил он.

Сам Зеленский отверг тезис, что он — марионетка или кукла: «Это не правда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского».

На вопрос, будут ли закрыты дела о выводе капитала в случае его избрания президентом, Зеленский ответил: «Все мы перед законом равны. Будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен».

«Если кто-то что-то украл — и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего (из дел) закрывать не будет», — заверил он

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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