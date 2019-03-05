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Порошенко пообещал платить 1,5 тысячи на третьего ребенка в семье

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Порошенко пообещал платить 1,5 тысячи на третьего ребенка в семье

Размер финансовой поддержки многодетным семьям будет составлять 1,5 тыс. грн, начиная с третьего ребенка, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«Мы будем заботиться и о многодетных семьях... дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн — прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка», — сказал Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что это будет не одноразовая акция. «Это будет продолжаться постоянно», — сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что хочет, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

Петр Порошенко, Выборы-2019
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