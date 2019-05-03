Порошенко уволил начальника президентской охраны

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

«Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления — начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

ЦИК 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Владимир Зеленский, получивший 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,45%.