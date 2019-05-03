В ходе часового разговора Путина и Трампа обсуждалась и Украина

Пресс-служба Кремля опубликовала официальное заявление по итогам переговоров президентов России и США. Оно опубликовано на сайте администрации главы государства.
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество. Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Путин подчеркнул, что «что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».
В числе тем разговора была и ситуация в Украине, где в апреле прошли президентские выборы. «Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — сообщили в Кремле.
Также главы государств затронули и конфликт в Венесуэле, где продолжается противостояние между оппозицией и режимом Николаса Мадуро.
Кремль позитивно оценил итоги разговора, подчеркнув, что он носил «деловой и конструктивный характер».
В сообщении Кремля не упоминалось, обсуждали ли президенты доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный вмешательству России в выборы в США и возможному сговору команды Трампа с Россией. Ранее о том, что главы государств «вкратце» затронули эту тему в ходе телефонного разговора сообщали в Белом доме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ДУРНИЙ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ РАБ ХОЛУЙ ЧЕКАЄ ПОМИЛУВАННЯ ВІД РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКОГО НАЦИСТА ОКУПАНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ХОЧЕ СТАТИ ГЕТО ЯК США І РФ СМЕРТЬ ОБОМ СВОБОДУ ДІТЯМ І ВНУКАМ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ І ЛЮДСТВО.........
UA . КОХАЙТЕСЯ УКРА\НЦІ ТА НЕ З РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКИМИ НАЦИСТАМИ БО РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКІ НАЦИСТИ ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧУЖІ ЛЮДИ ЗРОБИЛИ ЛИХО З ВАМИ ПЕРЕТВОРИЛИ ВАС В УКРАЇНСЬКУ КУРВУ БЕЗ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРІННОГО ПРЕЗИДЕНТА ВИ ВЖЕ НЕ РУСИНИ НАВІТЬ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ СЕКРЕТАР КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ БУВ НАЦІОНАЛЬНИМ ГАНЬБА ПОВЗАЮЧИМ УКРАЇНОПОДІБНИМ Т Г ШЕВЧЕНКО.........БОГ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........