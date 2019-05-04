В начале недели в Украине существенно похолодает

В воскресенье, 5 мая, в западных, северных и местами в центральных областях ожидаются дожди, на остальной территории без существенных осадков. Дневная температура до 24 градусов, на западе — до 19 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что с понедельника понемногу похолодает, а в Карпатах ожидается мокрый снег и ночные заморозки.

«На сутки 5 мая. Облачно с прояснениями. В западных областях дожди, днем на крайнем западе местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении. Отмечается, что ветер в воскресенье преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях 14-19°.

По Киеву в воскресенье, 5 мая, облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза; днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

На 6-7 мая по Украине прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ветер южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26° (7 мая в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 11-16°).

В Карпатах дождь, местами с мокрым снегом (7 мая небольшие осадки); температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

По Киеву и области 6-7 мая облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами грозы, лишь ночью 6 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 6 мая 15-20°, 7 мая 11-16°.

8 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве западных областей без осадков.

9 мая на Правобережье без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы.

Температура 8-9 мая ночью 4-10°, в западной части страны 1-7° тепла, днем 12-18°, в восточных областях до 22°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области 8 мая кратковременные дожди, 9 мая без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.