Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 6 мая 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 26,4805 грн за доллар против 26,5572 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,53895 грн против 29,77598 грн 3 мая.