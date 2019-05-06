6 мая в Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправками в статьи конституции о сокращении количества членов Сейма и расширении института двойного гражданства.
Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет 15min.lt.
Досрочное голосование продлится с 6 по 10 мая. Голосовать можно с 8 до 20 часов во всех муниципалитиетах.
В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках.
В случае необходимости второй тур состоится 26 мая, вместе с выборами в Европарламент.
По одному из последних опросов, на первое место в президентской гонке поднялась Ингрида Шимоните — 26,2% (в марте 24,8%), вторым идет Гитанас Науседа — 24,6% (27,9%),
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016