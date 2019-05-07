Нацбанк снизил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 7 мая, снизил официальный курс гривны на 2 копейки — до 26,4959 грн за доллар против 26,4805 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6728 грн против 29,53895 грн накануне.