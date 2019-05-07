Циклон Ксеркс принесет в Украину ливни и похолодание

Во вторник в Украине пройдут дожди, местами грозы, в западных, северных и центральных областях значительные дожди, температура в западных областях днем 7-12° тепла; на остальной территории днем 15-20° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с , местами (в западных областях повсюду) порывы ветра 15-20 м/с », - говорится в сообщении.

Температура в западных областях днем 7-12° тепла; на остальной территории днем 15-20° тепла, на Левобережье 21-26° тепла. В Карпатах значений дождь с мокрым снегом; в течение суток заморозки 0-3°.

В Киеве и области во вторник также пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. В столице температура днем 17-19° тепла, на Киевщине днем 15-20° тепла.

Синоптик Наталья Диденко рассказала в Fаcebook, что такую погоду в Украину 7 мая несет циклон Xerxes.

«Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. На Западе будет холоднее, максимально всего +5+12 градусов, в Карпатах +1+5 градусов. На Востоке — теплее, днем +20+26 градусов. На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов», — сообщила она.

Согласно прогнозу, 8-9 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°, днем 11-16 °; на остальной территории ночью 4-9°, на востоке страны 8-13°, днем 13-18°, в восточной части 8 мая 19-24°. В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.

На Киевщине 8-9 мая также пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

10 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; ночью в восточных и южных областях преимущественно без осадков. 11 мая без осадков, лишь днем в северных, центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 11-17°.

В столичном регионе 10 мая кратковременные дожди, грозы. 11 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем 10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°.