Американский Минфин отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

«Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью оперативным действиям, я информирую вас о том, что у министерства может не оказаться возможности исполнить запрос в рамках правового поля», — говорится в письме главы Минфина США, которое было направлено главе Комитета путей и средств Палаты представителей, демократу Ричарду Нилу.

По его словам, «запрос комитета беспрецедентен» и в связи с ним «возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков».

Как пишет газета The New York Times, в свою очередь Ричард Нил заявил, что «он проконсультируется с адвокатом».

Ранее Нил официально запросил налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 год. Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но «пока мало что известно об эффективности этой программы».

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства «должен предоставить» запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.