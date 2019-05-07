Американский Минфин отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
«Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью оперативным действиям, я информирую вас о том, что у министерства может не оказаться возможности исполнить запрос в рамках правового поля», — говорится в письме главы Минфина США, которое было направлено главе Комитета путей и средств Палаты представителей, демократу Ричарду Нилу.
По его словам, «запрос комитета беспрецедентен» и в связи с ним «возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков».
Как пишет газета The New York Times, в свою очередь Ричард Нил заявил, что «он проконсультируется с адвокатом».
Ранее Нил официально запросил налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 год. Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.
Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но «пока мало что известно об эффективности этой программы».
IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства «должен предоставить» запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.
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