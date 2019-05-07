JP Morgan считает, что Украина не получит в этом году транш МВФ

Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by, указывается в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan.
«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства „либерализировать“ цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании аналитиков JP Morgan, которое цитирует Интерфакс-Украина.
По их мнению, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.
В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.
Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
«Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ», — отмечается в обзоре UBS.
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