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В Венесуэле впервые за 16 лет разрешат операции с иностранной валютой

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В Венесуэле впервые за 16 лет разрешат операции с иностранной валютой

Венесуэла отменяет ограничения на банковские операции с иностранной валютой для граждан и компаний, действовавшие с 2003 года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Этот шаг, который указывает на постепенный отказ Каракаса от сложной сети мер финансового контроля, является слишком незначительным и запоздалым в стране, где отмечается гиперинфляция и тяжелый экономический спад, отмечают эксперты.

Со вторника частные лица и компании в Венесуэле смогут покупать и продавать иностранную валюту в частных и государственных банках страны, и средний курс по итогам каждого дня будет публиковаться центробанком, как официальный курс.

Этот шаг, как ожидается, позволит упростить торговлю иностранной валютой и даст гражданам страны возможность защитить свои сбережения от гиперинфляции.

Решение о снятии ограничений на операции с иностранной валютой было принято правительством Венесуэлы после встреч президента центробанка Каликсто Ортеги, а также представителей экономических и банковских ведомств с представителями банков, отмечают источники.

Ограничения были введены в 2003 году президентом Венесуэлы, этот пост тогда занимал Уго Чавес. Контроль транзакций с иностранной валютой создал множество возможностей для совершения выгодных сделок государственными чиновниками, что подпитывало коррупцию.

В настоящее время разница между официальным курсом боливара и курсом нацвалюты на черном рынке сошла на нет, и множество транзакций внутри страны осуществляется в долларах или с использованием зарубежных банковских карт.

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«Это важный шаг, который станет глотком воздуха для компаний, но не более того», — отмечает директор консалтинговой компании Ecoanalitica в Каракасе Асдрубал Оливейрос. Его последствия для экономики будут ограниченными, поскольку есть более серьезные проблемы, сдерживающие рынок иностранной валюты, считает эксперт.

С учетом того, что валютные резервы Венесуэлы составляют лишь $8,5 млрд, и их значительная часть приходится на золотые слитки, власти страны, вероятно, не смогут удовлетворить спрос на доллары со стороны частного сектора и физических лиц, говорят экономисты.

Венесуэла
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Вторник, 7 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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