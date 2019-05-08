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Китай отказался почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке

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Китай отказался почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке

Вашингтон получил 6 мая по дипломатическому каналу связи из Пекина 150-страничный проект торгового соглашения между США и КНР, согласно которому китайское правительство отказывается практически от всех достигнутых в ходе переговоров между государствами договоренностей. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в системе государственного управления США.

По их данным, каждая из семи глав проекта торгового соглашения между США и КНР, который попал в распоряжение американских властей, состоит из практически полного отхода Китая от основных требований, которые Соединенные Штаты предъявляли для заключения сделки. Источники агентства утверждают, что КНР в рамках проекта соглашения отказывается от своей приверженности изменить законодательство для разрешения проблем, из-за которых Соединенные Штаты вступили в торговую войну с азиатским государством.

В частности, Китай, согласно информации агентства, отказывается ужесточить законодательство после обвинений США в краже Китаем интеллектуальной собственности и коммерческих тайн, в манипуляциях с валютой, в несправедливой политике в области конкуренции, в доступе к финансовым сервисам, а также в принудительной передаче технологий. «Это подрывает основу торгового соглашения», — заявил агентству американский правительственный источник.

Reuters отмечает, что ответом на полученный проект готовящегося китайско-американского соглашения стали высказывания президента США Дональда Трампа 5 мая на своей странице в Twitter о том, что 10 мая с 10% до 25% будут увеличены пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по его словам, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%. При этом он выразил неудовлетворение слишком медленными темпами торговых переговоров с КНР.

7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин. В свою очередь, представитель МИД КНР в среду указал, что «преодоление споров по вопросам торговли между США и Китаем заключается в диалоге и Китай не стремится обойти проблемы». Очередной, одиннадцатый раунд китайско-американских торговых переговоров состоится в США 9-10 мая.

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В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

США, Китай, торговая война
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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