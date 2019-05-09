Лукашенко считает силовую смену власти в Беларуси невозможной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности свержения законной власти в стране. Такое мнение он высказал в четверг журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну», — сказал Лукашенко. По его словам, даже если нынешнее поколение и власть «завтра уйдут на пенсию», то смогут оставить мирную страну. «Нам это уже не страшно (свержение власти — Ред.), но об этом надо думать всегда», — добавил белорусский лидер.

По его словам, все те конфликты и острые для власти ситуации, которые переживают некоторые страны, в Беларуси уже пережили. «Мы все это пережили: и гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство, — сказал Лукашенко. — Начиная от этой улицы, где переворачивали машины ГАИ, от площади Независимости, где оскверняли памятник первому руководителю нашего государства Ленину, до последней акции в 2010 году, когда нас попытались свергнуть, штурмуя Дом правительства».

Лукашенко отметил, что в Беларуси нет больше никакой опасности, кроме негативных событий в экономике. «А экономика — это мы», — сказал он, призвав каждого работать, как следует: «Если будем смотреть на себя, прежде чем спрашивать с президента и правительства, если будем принципиально к этому подходить, думать об экономике, нам уже ничего не страшно будет». По его словам, в Беларуссии есть все условия, чтобы народ жил благополучно. «Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас», — заявил президент РБ.