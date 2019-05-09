Минфин на следующей неделе представит на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы

Министерство финансов Украины на следующей неделе намерено представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы.

Как сообщается в четверг на странице Минфина в соцсети Фейсбук, министр финансов Оксана Маркарова во время дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Сараево (Босния и Герцеговина) рассказала о главных приоритетах ее ведомства.

«Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе представит на утверждение Кабинету министров Украины Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы», — сказано в сообщении.

Среди других приоритетов Минфина — реформирование Государственной фискальной службы: Налоговая служба должна быть сервисом для честного бизнеса, а таможенная служба — защищать экономическое пространство Украины, быть сильной и прозрачной

Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.

В Минфине также ожидают, что наряду с успехами малой приватизации полноценно запустится большая приватизация.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования» (№ 8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая. Кабмин ежегодно, не позднее 1 июня года, своим постановлением одобряет обновленную Бюджетную декларацию. Парламент, в свою очередь, до 15 июля может принять проект постановления о Бюджетной декларации, которым принять ее к сведению и/или одобрить рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.