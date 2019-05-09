Минфин на следующей неделе представит на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы

Министерство финансов Украины на следующей неделе намерено представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы.
Как сообщается в четверг на странице Минфина в соцсети Фейсбук, министр финансов Оксана Маркарова во время дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Сараево (Босния и Герцеговина) рассказала о главных приоритетах ее ведомства.
«Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе представит на утверждение Кабинету министров Украины Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы», — сказано в сообщении.
Среди других приоритетов Минфина — реформирование Государственной фискальной службы: Налоговая служба должна быть сервисом для честного бизнеса, а таможенная служба — защищать экономическое пространство Украины, быть сильной и прозрачной
Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.
В Минфине также ожидают, что наряду с успехами малой приватизации полноценно запустится большая приватизация.
Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования» (№ 8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.
В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая. Кабмин ежегодно, не позднее 1 июня года, своим постановлением одобряет обновленную Бюджетную декларацию. Парламент, в свою очередь, до 15 июля может принять проект постановления о Бюджетной декларации, которым принять ее к сведению и/или одобрить рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016