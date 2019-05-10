Китай примет контрмеры из-за пошлин США

Пекин примет необходимые меры в ответ на действия Вашингтона, повысившего пошлины на китайские товары на общую сумму в 200 млрд долл. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.
«Китай глубоко сожалеет о том, что ему придется принять необходимые контрмеры», — заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что одиннадцатый раунд торговых консультаций Вашингтона и Пекина продолжается. В связи с этим «есть надежда, что американская и китайская стороны будут работать вместе для решения существующих проблем посредством сотрудничества и консультаций».
10 мая вступило в силу решение Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 25%. Оно затронет товары в объеме до $200 млрд. Управление торгового представителя США (USTR) должно будет определить, для каких товаров из КНР могут быть сделаны исключения.
Президент США объяснял это решение необходимостью дополнительного давления на Пекин в преддверии торговых переговоров. «Посмотрим, чем они закончатся, но я очень рад, что новые пошлины пополнят американскую казну. Отлично для США, нехорошо для Китая», — сказал американский президент.
Решение Трампа вызвало недовольства Пекина. The Wall Street Journal 6 мая сообщала о том, что в Пекине допустили отказ от торговых переговоров из-за повышения пошлин.
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