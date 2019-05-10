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Украина в Международном трибунале по морскому праву потребовала от России немедленно освободить захваченных моряков

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Украина в Международном трибунале по морскому праву потребовала от России немедленно освободить захваченных моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Международном трибунале по морскому праву призвала немедленно освободить украинских военных моряков и корабли, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

«Сегодня Украина просит суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину», — сказала замминистра иностранных дел Украины, выступая на слушаниях в трибунале в Гамбурге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Зеркаль также отметила, что в результате захвата и задержания судов и их экипажей Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

Украинский дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины.

«Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов», — проинформировала Зеркаль.

При этом она добавила, что каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами, увеличивая нанесенный Украине ущерб.

Замминистра подчеркнула, что Россия проигнорировала не только запросы Украины о разрешении данной ситуации, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву.

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«Теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим Трибуналом, путем представления их как военной деятельности, которая может быть исключена из процедур разрешения споров в соответствии с Конвенцией, несмотря на то, что до этого настаивала, что эти события не имеют ничего общего с военными действиями», — отметила Зеркаль.

Она также уточнила, что решение Российской Федерации не участвовать в слушании не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей.

Керченский пролив, отношения с Россией
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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