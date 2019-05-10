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Порошенко поговорил по телефону с Меркель – жаловался на Россию

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Порошенко поговорил по телефону с Меркель – жаловался на Россию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы об выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, в ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. «Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы», — сказано в сообщении.

Также в контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года, особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

Президент Украины также поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления ее территориальной целостности.

Порошенко отметил, что за последние пять лет украинско-немецкое партнерство достигло стратегического уровня. Он особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства Германии и лично канцлера, включая проведение реформ, в частности, децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

В свою очередь, канцлер Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ в Украине.

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Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.

Она также заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.

Петр Порошенко, Ангела Меркель
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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