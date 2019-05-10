Порошенко поговорил по телефону с Меркель – жаловался на Россию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы об выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, в ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. «Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы», — сказано в сообщении.
Также в контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года, особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.
Президент Украины также поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления ее территориальной целостности.
Порошенко отметил, что за последние пять лет украинско-немецкое партнерство достигло стратегического уровня. Он особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства Германии и лично канцлера, включая проведение реформ, в частности, децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.
В свою очередь, канцлер Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ в Украине.
Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.
Она также заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.
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