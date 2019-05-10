Трамп заявил, что как умный человек хочет поладить с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хочет называть Россию врагом, передает Интерфакс.

«Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО — Ред.), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает деньги так называемому врагу. А я не называю ее (Россию — Ред.) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — сказал президент США, выступая в Вашингтоне.

Дональд Трамп регулярно заявляет, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином. В то же время он нередко подвергает критике российский проект газопровода «Северный поток — 2».