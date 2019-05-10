Войти
Порошенко поговорил по телефону с Меркель – жаловался на Россию
дружба народов
Порошенко поговорил по телефону с Меркель – жаловался на Россию
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
кадры
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Трамп заявил, что не стоит спешить заключать торговое соглашение с Китаем

54
Трамп заявил, что не стоит спешить заключать торговое соглашение с Китаем

Торговые переговоры США с Китаем проходят в благоприятном ключе, однако Вашингтон не должен торопиться заключать соответствующее соглашение в данной сфере с Пекином. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Ранее в силу вступило решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на сумму около $200 млрд.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд», — написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, эти суммы поступают напрямую в Минфин США, и Вашингтон намерен закупать на них сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров, а затем направлять ее «в качестве гуманитарной помощи в бедные и голодающие страны». Кроме того, как подчеркнул президент, вскоре США могут ввести дополнительные пошлины в размере 25% на китайскую продукцию на сумму $325 млрд. «Тем временем мы продолжим переговоры с Китаем в надежде на то, что власти КНР не попытаются снова изменить условия сделки», — добавил американский лидер.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Читайте также: Трамп ударил по Китаю: Мировой экономике приготовиться

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно». 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.

США, Китай, торговая война, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 мая 2019
Четверг, 9 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016