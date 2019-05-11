Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на субботу, 11 мая, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 26,2059 грн за доллар против 26,2496 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4292 грн против 29,4047 грн накануне.