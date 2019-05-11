Зеленский встретился с послом Китая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили с послом КНР на Украине Ду Веем развитие сотрудничества между странами.

«Встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции», — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что 3 мая были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Вчера избранный президент призвал депутатов Рады назначить его инаугурацию на 19 мая, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.