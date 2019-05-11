В центре Киева 12 мая перекроют несколько улиц

Ряд улиц в Киеве перекроют 12 мая с 9:00 до 15:00 в связи с проведением марафона, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«12 мая с 9:00 до 15:00 в Киеве в связи с проведением марафона будет перекрыто движение транспорта на следующих участках: ул. Большая Васильковская — от ул. Евгения Коновальца до площади Льва Толстого; ул. Жилянская — от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели; ул. Эспланадная — от ул. Рогнединской до ул. Саксаганского; ул. Саксаганского — от ул. Эспланадной до площади Победы; проспект Победы — от ул. Гарматной до площади Победы в направлении центра», — говорится в сообщении, на официальной странице патрульной полиции в Фейсбук в субботу.

В то же время для проезда будут открыты проспект Победы (парная сторона), ул. Дегтяревская, ул. Жилянская до НСК «Олимпийский», ул. Борщаговская.