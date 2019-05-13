Помпео отменил свой визит в Москву

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Встречи госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым, запланированные на вторник в Сочи, состоятся, добавили в Госдепе.

Уточняется, что в понедельник Помпео проведет беседы в Брюсселе по Ирану и другим темам перед тем, как отправиться в Сочи.

Визит Главы Госдепа в Россию был запланирован на 13–14 мая. Как сообщал Госдепартамент США, 13 мая, Помпео должен был прибыть в Москву, где планировал встретиться с представителями американских деловых кругов и студентами. Также планировалось возложение венка к Могиле Неизвестного солдата. Во вторник, 14 мая, согласно планам Вашингтона, Помпео должен встретиться с Путиным и Лавровым, чтобы обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Российский МИД уточнял, что на переговорах предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и в Украине.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве Госсекретаря США.