Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на понедельник, 13 мая, установил официальный курс гривны на уровне 26,2059 грн за доллар против 26,2059 грн за доллар в субботу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4292 грн против 29,4292 грн 11 мая.