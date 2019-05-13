В июне у украинцев снова будут длинные выходные

В июне 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды — по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

Православный праздник Троица в этом году приходится на 16 июня, следующий понедельник также не рабочий, поэтому выходными будут 15-17 июня.

День Конституции Украины отмечается 28 июня, в пятницу, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендовано сделать коротким рабочим днем.