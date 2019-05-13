Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на европейскую модель с 1 июля, – эксперт

Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на новую модель с 1 июля 2019 года, выполнив тем самым требования международных партнеров. Об этом в эфире телевизионного канала «Прямой» заявил блогер Алексей Минаков.
По словам эксперта, несмотря на очевидные преимущества новой либеральной и европейской модели рынка, являются представители определенных политических сил, в частности новоизбранного Президента, которые заявляют о том, что запуск рынка необходимо откладывать.
«На самом деле и „Укрэнерго“ уже тестирует переход к новой модели рынка, и собственно НКРЭКУ, Нацкомиссия, которая регулирует цены и тарифы, тоже вместе с Министерством энергетики уже тоже готова. Энергетические компании тоже готовы. То есть, большинство субъектов рынка готовы к переходу на новую модель как раз с 1 июля. Если мы говорим чисто об экономике, то нет никаких препятствий, потому что это наше обязательство, то есть мы должны это наконец сделать, потому что 26 лет отрасль была в плачевном состоянии», — сказал блогер.
«В 2014 году Верховная Рада Украины приняла законопроект о рынке электрической энергии. Черным по белому там также написано, что с 1 июля 2019 года должен заработать этот новый рынок электроэнергии. Почему это важно? Потому что это обязательства взяла на себя Украина, когда подписывала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое вступило в силу в 2017 году. Во-вторых, если мы выполняем это обязательство в этом году, то нам предоставят транш в 500 млн евро от Европейского Союза. То есть, здесь есть и материальное такое поощрение», — подчеркнул он.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на заседании в субботу, 11 мая, приняла постановление о предоставлении дочернему предприятию «Оператор рынка» госпредприятия «Энергорынок» возможность временно, до преобразования в акционерное общество (АО), осуществлять функции для обеспечения работы новых сегментов оптового рынка электроэнергии. Это позволит вовремя запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года.
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