Трамп внезапно захотел встретиться с Путиным

США запросили у России проведение переговоров президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на свои источники. Встреча запрошена на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке, которая пройдет в конце июня.

Последний раз один на один Путин и Трамп встречались в июле прошлого года в Хельсинки. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в понедельник, 13 мая, допустил, что тема организации новой встречи двух лидеров может быть поднята в Сочи во время переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным 14 мая.

Отметим, что нынешнему госсекретарю США Майку Помпео потребовалось больше года после назначения, чтобы впервые посетить Россию: он был утвержден на пост 26 апреля 2018 года. Его предшественник Рекс Тиллерсон побывал в Москве через два месяца после назначения, а госсекретарь Джон Керри — через три.

В отличие от своих предшественников Помпео проведет первые переговоры14 мая в Сочи, а не в Москве. Планировалось, что госсекретарь сначала прилетит в российскую столицу, чтобы встретиться с сотрудниками американского посольства. Однако, как сообщил источник в Госдепартамента агентству Reuters, Помпео решил отменить московскую часть программы и в понедельник прилетит в Брюссель, а в Сочи во вторник. Как и его предшественники, Помпео проведет переговоры не только с российскими коллегой Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным.

Одной из тем переговоров станет Иран, сообщает Reuters. Также ожидается, что Помпео обсудит в России ситуацию в Венесуэле, Сирии и в Украине.