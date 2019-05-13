Трамп внезапно захотел встретиться с Путиным

США запросили у России проведение переговоров президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на свои источники. Встреча запрошена на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке, которая пройдет в конце июня.
Последний раз один на один Путин и Трамп встречались в июле прошлого года в Хельсинки. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в понедельник, 13 мая, допустил, что тема организации новой встречи двух лидеров может быть поднята в Сочи во время переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным 14 мая.
Отметим, что нынешнему госсекретарю США Майку Помпео потребовалось больше года после назначения, чтобы впервые посетить Россию: он был утвержден на пост 26 апреля 2018 года. Его предшественник Рекс Тиллерсон побывал в Москве через два месяца после назначения, а госсекретарь Джон Керри — через три.
В отличие от своих предшественников Помпео проведет первые переговоры14 мая в Сочи, а не в Москве. Планировалось, что госсекретарь сначала прилетит в российскую столицу, чтобы встретиться с сотрудниками американского посольства. Однако, как сообщил источник в Госдепартамента агентству Reuters, Помпео решил отменить московскую часть программы и в понедельник прилетит в Брюссель, а в Сочи во вторник. Как и его предшественники, Помпео проведет переговоры не только с российскими коллегой Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным.
Одной из тем переговоров станет Иран, сообщает Reuters. Также ожидается, что Помпео обсудит в России ситуацию в Венесуэле, Сирии и в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016