Советник Зеленского рассказал, почему депутаты затягивают его инаугурацию

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка считает, что народные депутаты затягивают с решением вопроса о дате инаугурации нового главы государства, исходя из своих личных интересов.
На своей странице в Facebook он привел в качестве примера то, что в Северной Македонии, где второй тур выборов президента прошел 5 мая, инаугурация состоялась уже 12 мая, а Украине через три недели после завершения выборов еще даже не определена дата инаугурации.
«Это наглядный пример того, как личные интересы отдельных украинских парламентариев (в частности, гипотетический риск преждевременной потери депутатского удостоверения и „бонусов“, что к нему прилагаются, в том числе, иммунитета от уголовного преследования), преобладают над интересами государства», — считает Рябошапка.
По его мнению, именно поэтому Верховная Рада потеряла легитимность в глазах граждан Украины и имеет очень низкий уровень доверия.
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