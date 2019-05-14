Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на вторник, 14 Мая 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 26,1132 грн за доллар против 26,2059 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,3643 грн против 29,4292 грн накануне.