«Нафтогаз» предложил снизить цену на газ на 4%

НАК «Нафтогаз Украины» разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО (специальных обязательств). Новая цена почти на 4% ниже чем та, которая действовала в апреле.

Об этом сообщает Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года № 380 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293» и от 19 октября 2018 № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что цена составляет 5 990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле.

«Раньше постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должно была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки», — напоминают в «Нафтогазе».