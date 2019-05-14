«Нафтогаз» предложил снизить цену на газ на 4%

НАК «Нафтогаз Украины» разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО (специальных обязательств). Новая цена почти на 4% ниже чем та, которая действовала в апреле.
Об этом сообщает Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».
«Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года № 380 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293» и от 19 октября 2018 № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что цена составляет 5 990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле.
«Раньше постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должно была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки», — напоминают в «Нафтогазе».
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