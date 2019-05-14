Гройсман обещает украинцам зарплату 620 долларов

Правительство ориентируется, что в 2021 году средняя заработная плата в Украине будет размером 620 долларов в эквиваленте. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман 14 мая во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, информирует Правительственный портал.

«Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю — в 2 раза... У Кабмина есть четкий ориентир по средней зарплате в Украине на 2021. В долларовом эквиваленте это 620 долл. — абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику», — считает Гройсман.

Отдельно премьер отметил важность развития среднего класса в Украине.