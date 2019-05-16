Еврокомиссия оштрафовала за сговор пять банков на €1,07 млрд

Еврокомиссия оштрафовала банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG на €1,07 млрд за два картельных сговора на валютном рынке. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.
«Еврокомиссия штрафует Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG в размере €1,07 млрд за участие в картельных сговорах по операциям с иностранной валютой», — отмечается в нем.
ЕК поясняет, что пять банков создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами — евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии.
«Еврокомиссия вынесла два решения. Первое решение (так называемый картель Forex — Three Way Banana Split) налагает общий штраф в размере €811 197 000 на Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), Citigroup и JPMorgan, — отмечает ЕК. — Второе решение (так называемый картель Forex-Essex Express) влечет наложение штрафа в размере €257 682 000 на Barclays, RBS и MUFG».
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