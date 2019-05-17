Войти
Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в стране
резонанс
Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в стране
Порошенко похвастался успехами в украинизации
позиция
Порошенко похвастался успехами в украинизации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медиа
RSS

Из-за Медведчука двое ведущих ушли с телеканала «112 Украина»

720
Из-за Медведчука двое ведущих ушли с телеканала «112 Украина»

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом «112 Украина». Такое заявление он сделал в прямом эфире «112 Украина», пишет Укринформ.

Он напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, в субботу и воскресенье на телеканале выходила его авторская программа «ГОРДОН», а каждый четверг он был гостем программы «Вечерний прайм».

Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на "112-м канале"и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная«, — рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем «112 Украина» стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

«Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на „112-м канале“ не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить», — сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале «112 Украина», как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи «русского мира».

«Очень много людей, которые пропагандируют идеи «русского мира», идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи «русского мира», как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют «русский мир», — заявил он.

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после «Вечернего прайма».

«Сегодняшний эфир программы «Бацман» последний на 112-м канале. Программа «Бацман» больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале. Подробности вы сможете прочитать на моем Фейсбуке и сайте «Гордон», — сказала Бацман.

Читайте также: Крупнейшие должники обанкротившихся банков

Напоминим, что телеканал «112 Украина» был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича. В августе 2018 года стало известно, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук приобрел этот телеканал. По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца.

Виктор Медведчук, 112 Украина
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 мая 2019
Четверг, 16 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016