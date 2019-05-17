Из-за Медведчука двое ведущих ушли с телеканала «112 Украина»

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом «112 Украина». Такое заявление он сделал в прямом эфире «112 Украина», пишет Укринформ.

Он напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, в субботу и воскресенье на телеканале выходила его авторская программа «ГОРДОН», а каждый четверг он был гостем программы «Вечерний прайм».

Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на "112-м канале"и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная«, — рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем «112 Украина» стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

«Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на „112-м канале“ не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить», — сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале «112 Украина», как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи «русского мира».

«Очень много людей, которые пропагандируют идеи «русского мира», идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи «русского мира», как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют «русский мир», — заявил он.

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после «Вечернего прайма».

«Сегодняшний эфир программы «Бацман» последний на 112-м канале. Программа «Бацман» больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале. Подробности вы сможете прочитать на моем Фейсбуке и сайте «Гордон», — сказала Бацман.

Напоминим, что телеканал «112 Украина» был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича. В августе 2018 года стало известно, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук приобрел этот телеканал. По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца.