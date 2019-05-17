«Народный фронт» планирует выйти из коалиции чтобы спасти свои мандаты

Парламентская фракция «Народный фронт» планирует заявить, что выходит из состава коалиции «Европейская Украина». Вполне вероятно, что это произойдет в пятницу, 17 мая. Как пишет издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники, благодаря такому шагу спикер Верховной Рады Андрей Парубий якобы получит возможность начать отсчет 30 дням, в течение которых в парламенте должно быть сформировано новое большинство.
«Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Волком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а следовательно и возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20 мая, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Зеленский вполне может попытаться провернуть такой трюк», — заметил собеседник ресурса.
По его словам, если 17 мая «Народный фронт» выступит с заявлением о выходе из коалиции, 30-дневный срок истечет до 16 июня, а от этой даты роспуске будет уже невозможным: ни на практике, ни в теории.
«Итоговое заседание фракции в пятницу утром, надеюсь, „Народный фронт“ не передумает». — добавил источник издания.
Отметим, что не все юристы согласны с тем, что такой шаг спасет Раду от роспуска. В частности Елена Лукаш считает, что сейчас в законодательстве не прописаны подобные механизмы и выход «Народного фронта» не будет иметь желаемых ими правовых последствий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016