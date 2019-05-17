У Зеленского анонсировали скорый роспуск Верховной Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации распустит Верховную Раду. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил его советник Дмитрий Разумков.
«Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», — сказал он.
На вопрос ведущей, следует ли ждать от нового президента роспуска парламента, советник ответил: «Естественно, будет инициирован». Он добавил, что одной из предпосылок для этого является отсутствие коалиции в Раде.
На минувшей неделе, 12 мая, штаб Зеленского распространил видеопетицию, в которой обратился к украинцам с вопросом, насколько они поддерживают деятельность Верховной Рады. По данным команды избранного президента, в настоящее время уровень доверия граждан республики парламенту не превышает 4%. В случае, если ролик наберет более 1 млн просмотров, Зеленский обратит на него внимание (на момент публикации этого материала видеозапись посмотрели почти 700 тыс. раз), обещали в его команде.
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