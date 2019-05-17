Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 17 мая, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,3429 грн за доллар против 26,3740 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,51197 грн против 29,4941 грн накануне.