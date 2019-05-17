ГФС перешла в статус прекращения

Государственную фискальную службу перевели в статус прекращения, что является обязательным при реорганизации путем разделения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Государственную фискальную службу Украины переведено в статус прекращения, что является обязательным в рамках разделения. При этом, для обеспечения выполнения функций, Государственная фискальная служба Украины будет продолжать реализовывать соответствующие полномочия до создания Государственной таможенной службы Украины и полного старта работы уже созданной Государственной налоговой службы Украины», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что процесс создания новой Государственной налоговой службы происходит очень динамично.

Ранее сегодня Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных организаций на основе документов, представленных председателем Государственной налоговой службы Украины 10 мая 2019 года.

Напомним, что 18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа — таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб.

23 апреля прошел заключительный этап конкурсного отбора на главу ГНС, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы. Победил Сергей Верланов.