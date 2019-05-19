Сегодня в Украине – День памяти жертв политических репрессий

В воскресенье, 19 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня: в Быковнянском лесу расположено крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - в 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику «Быковнянские могилы». Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.