Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособности» Москвы

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. По мнению политика, «Москва недоговороспособна».
Говоря о ситуации в Украине, Саакашвили отметил, что считает страну «теневым государством», где «до сих пор все решалось за кулисами». «Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим», — отметил он.
По словам политика, действующий лидер Украины Петр Порошенко «нашпиговывал везде своих людей». В качестве примера он привел отставку главы Конституционного суда страны Станислава Шевчука. По мнению Саакашвили, его сняли с должности «с за уши притянутым поводом, чтобы провести лояльного Порошенко человека».
Как отметил бывший одесский губернатор, Зеленский «должен остаться президентом 70% граждан Украины», для этого ему нужно напрямую обращаться к народу. «Народ дал ему власть, но он власть еще не взял», — заявил Саакашвили. По его словам, избранный президент должен провести те реформы, которых хочет большинство украинцев, в том числе «поменять систему и уничтожить структуру теневого государства».
Говоря о своем возвращении в Украину, Саакашвили подчеркнул, что это не политический вопрос, а «вопрос справедливости».
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