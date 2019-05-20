Нацбанк незначительно ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельнику, 20 мая 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,3682 грн за доллар против 26,3429 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4586 грн против 29,51197 грн 17 мая.