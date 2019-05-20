Зеленский пригласил глав фракций Рады на консультации по роспуску парламента

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента», — сказал Березюк в понедельник днем.

Текст приглашения выложил в Фейсбук глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

«Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты — надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции», — написал он.