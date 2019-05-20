Россия затягивает трехсторонние переговоры по транзиту газа, - «Нафтогаз»

Россия не согласовала проведение трехсторонних переговоров относительно заключения нового контракта о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему в мае, на июнь переговоры также не были согласованы. Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции относительно влияния выборов президента или парламента являются только оправданиями», — говорится в сообщении.

Витренко предполагает, что Россия ждет решения Дании относительно Северного Потока-2, от которого будет понятно, задержится его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

«Напомню, только один из трех вариантов прохождения Северного потока-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранение транзита — РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу чтобы препятствия для Северного потока-2 были устранены», — подчеркнул Витренко.

По его убеждению, для Украины важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным транзитным контрактом правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценение украинской газотранспортной системы как следствие потери транзита с 2020 года. Для этого необходимо осуществить анбандлинг «Нафтогаза» по модели ISO.

«Соответствующие исковые требования пока что определены на уровне 11-14 миллиардов долларов США», — напомнил Витренко.

Как сообщал «Нафтогаз» ранее, по закону существует две модели, по которым Украина может осуществлять анбандлинг. Первая — это модель ISO (Independent System Operator), когда газотранспортные активы остаются у «Нафтогаза», однако оператор передается независимому органу/стороне. Вторая — модель OU (Ownership unbundling), которая предусматривает выведение как оператора, так и ГТС за пределы группы «Нафтогаз». В обоих этих вариантах «Нафтогаз» не имеет никакого контроля за деятельностью транспортировки, а действует как обычный игрок на рынке. Обе модели применялись в Европе.