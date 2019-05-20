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Театр с особыми актерами: В Киеве представили новый проект инклюзивного образования

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Театр с особыми актерами: В Киеве представили новый проект инклюзивного образования

Для детей с особенностями развития участие в театральных постановках — это способ интеграции в общество, форма познания мира, а также возможность заявить о себе. Инклюзивная детская театральная студия была создана при киевской школе № 58 для в начале этого учебного года, а 17 мая юные театралы, среди которых и ученики с аутизмом, представили зрителями уже свой третий спектакль «Три поросенка».

Инклюзивную театральную студию посещает более 40 учеников киевской школы № 58, в том числе — дети с особенностями развития и расстройствами аутистического спектра. С детьми занимаются профессиональные актеры и режиссеры, а юные студийцы осваивают актерское мастерство, сценическое движение и пластику, технику сценической речи. Кроме того, при студии работает класс по изготовлению декораций, костюмов и реквизита для спектаклей.

Создатели студии отмечают, что участие в постановках помогает детям с аутизмом познавать мир, находить друзей и проявлять себя как личность. С другой стороны, ученики студии учатся общаться и принимать особенных детей в свой коллектив.

«Цель этой студии — и социализация особенных детей, и формирование толерантности и принятия особенных детей. И это как раз очень перекликается с темой инклюзивного образования, которое сейчас активно продвигается в Украине», — поясняет коррекционный педагог Ольга Маликова.

В инклюзивной театральной студии учится всего несколько детей с аутизмом. По словам педагогов, поступая в школу, эти детки сильно отличались от своих сверстников и не владели элементарными навыками общения. Но благодаря инклюзивному образованию, в том числе и театральной студии, им удается делать значительные шаги в развитии.

«Это уже третий спектакль студии, и в нем участвуют дети, которые на 1 сентября, когда пришли в первый класс, вообще не разговаривали. Сегодня эти дети читают, считают, то есть, идет очень положительная динамика», — рассказала заместитель директора школы № 58 Марина Соловьянчик.

Юные актеры отыграли спектакль с удовольствием, а зрители тепло встретили премьеру «Трех поросят» от инклюзивной студии. При этом педагоги отмечают важность подобных проектов, направленных на адаптацию и интеграцию детей с особыми потребностями. И, как рассказали создатели студии, инклюзивная детская театральная студия — это только первый шаг на пути к большому инклюзивному проекту для детей с аутизмом, который будет реализовываться на базе благотворительного фонда, который будет поддерживать особенных детей, и уже нашлись спонсоры, среди которых и страховая компания «Саламандра».

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«Опыт инклюзивной театральной студии показывает, насколько важно внимание детям с дефицитом в социально-эмоциональной сфере, и как легко они выходят из своего закрытого „мирка“, когда чувствуют искренность. Особенным детям надо не так много — чтобы их поняли и приняли в общество с их особенностями. И за это они обязательно отблагодарят — своей особенной душевной теплотой», — отмечают организаторы.

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