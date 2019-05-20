Депутаты предложат Зеленскому принять закон об открытых списках, но при условии снижения проходного барьера

Завтра, 21 мая, на консультациях по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады между президентом Украины Владимиром Зеленским и фракционными лидерами парламента, последние предложат изменить закон о выборах со смешанной системы на открытые списки, но при условии снижения проходного барьера. Об этом сообщили «Стране» сразу два представителя разных фракций, которые будут завтра на встрече с Зеленским.
«Есть предложение — мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других», — заявил один источник.
Эту же информацию подтвердил второй источник и добавил: «Внеочередное заседание не может состояться раньше четверга, и таким образом, президент не может подписать указ о роспуске раньше четверга».
Отметим, что ранее Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности идти на выборы.
Также в БПП заявили, что готовы к выборам, но намекнули, что роспуск Рады неконституционен.
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