Депутаты предложат Зеленскому принять закон об открытых списках, но при условии снижения проходного барьера

Завтра, 21 мая, на консультациях по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады между президентом Украины Владимиром Зеленским и фракционными лидерами парламента, последние предложат изменить закон о выборах со смешанной системы на открытые списки, но при условии снижения проходного барьера. Об этом сообщили «Стране» сразу два представителя разных фракций, которые будут завтра на встрече с Зеленским.

«Есть предложение — мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других», — заявил один источник.

Эту же информацию подтвердил второй источник и добавил: «Внеочередное заседание не может состояться раньше четверга, и таким образом, президент не может подписать указ о роспуске раньше четверга».

Отметим, что ранее Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности идти на выборы.

Также в БПП заявили, что готовы к выборам, но намекнули, что роспуск Рады неконституционен.