Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 21 мая, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек — до 26,2029 грн за доллар против 26,3682 грн за доллар в понедельник. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,2608 грн против 29,4586 грн накануне.