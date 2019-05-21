В Украину приехала миссия МВФ

21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Миссия МВФ пробудет в Украине 2 недели.
В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.
По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
Отметим, что советник нового президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, однако в долгосрочной перспективе нужно продолжать сотрудничество с фондом.
Среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета.
Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный суд признал неконституционной.
Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере 500 миллионов евро. В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.
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