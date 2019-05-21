Банки начали активно использовать новый инструмент рефнансирования НБУ

С января 2019 года Национальным Банком Украины была внедрена практика размещения депозитных сертификатов сроком на 14 дней или рефинансиро-вание на такой же срок по стандартной учетной ставке НБУ. Данный вид операций востребован на рынке.

Только за апрель текущего года кредит рефинансирования привлекали ПриватБанк, УкрэксимБанк, Кредобанк, ОТР банк, Ситибанк, банк Південний, Мегабанк, Містобанк, Радабанк, Банк Інвестицій та Заощаджень. Таким образом, практика привлечения рефинансирования НБУ является стандартной практикой и не свидетельствуют о проблемах банков с ликвидностью. Единственное, о чем говорит подобная практика, это умение данных банков пользоваться современными гибкими инструментами банковского рынка.

Очевидно, что для банков выгоднее использовать средства НБУ по учетной ставке 17,5% против 18-19%, которые предлагает межбанк, отмечаются в комментарии Банка Інвестицій та Заощаджень.

Самый распространенный вариант — кредит под залог ценных бумаг Министерства финансов Украины (ОВГП), что не является кредитом рефинансиро-вания в классическом понимании. Т.е. банки размещают средства в государ-ственных ценных бумагах, что дает им возможность при необходимости при-влекать ресурс НБУ.