Юрист Зеленского рассказал, как президент будет обосновывать необходимость роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске парламента будет опираться на нормы Конституции.

Об этом сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, передает УП.

«Пункт первый статьи 90 (Конституции Украины — Ред.) — это отсутствие коалиции в Верховной Раде», — сказал он, отвечая на вопрос, какая причина будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады.

«Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае — это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины», — добавил Богдан.

Он также рассказал, что сам указ президента о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду планируют обнародовать в ближайшие дни.

«Что касается самого указа, он будет подписан в ближайшее время. Мы ожидаем его обнародования в ближайшие можно сказать, дни », - сказал Богдан.

В то же время он отметил, что по итогам консультаций с президентом, практически все главы фракций согласились с возможностью роспуска парламента и проведением внеочередных выборов.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады.